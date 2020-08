Pumpkin Jack nous révèle son introduction et sa VF avec Benzaie

Inspiré par MediEvil, Jak & Daxter et les autres jeux d’aventures 3D de l’ère PlayStation 2, Pumpkin Jack nous dévoile aujourd’hui sa cinématique d’introduction lors de l’AG French Direct, afin d’en apprendre plus sur son monde.

Ça dépasse l’entendement !

Dans un royaume où il ne se passe rien et où la paix règne, le Diable s’ennuie et décide de lâcher ses démons sur la population. Un puissant sorcier va lui barrer la route, mais Jack, l’un des serviteurs les plus puissants du Diable, va s’occuper de lui régler son compte. Vous incarnez donc le Mal dans cette aventure, et vous devrez vous débarrasser des forces du Bien à l’aide de diverses armes tout en résolvant des énigmes et en prenant part à des séquences avec des gameplays totalement différents.

Cet extrait nous permet aussi d’avoir un aperçu de la VF (autrement dit la VO), qui sera assurée par le YouTubeur Benzaie, qui prête sa voix au narrateur.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pourrez bientôt consulter notre interview de Nicolas Meyssonnier, qui est le seul développeur derrière ce projet ambitieux. L’occasion de revenir sur les difficultés de développer un jeu en tant que développeur indépendant, tout en apprenant ce que nous réserve la version finale du jeu.

Pumpkin Jack sera disponible dans le courant de l’automne 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.