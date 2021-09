La PS5 est la console PlayStation qui a atteint le plus vite le million de ventes au Royaume-Uni

Malgré la pénurie qui dure et qui ne s’arrange pas vraiment même après presque un an de commercialisation, la PS5 reste un franc succès pour Sony, qui peut se targuer de faire mieux que ses précédentes consoles même dans ce contexte si particulier. Gamesindustry.biz révèle aujourd’hui que la console a franchi une étape importante au Royaume-Uni, en dépassant le million d’unités écoulées.

Un succès au rendez-vous, même avec peu de stock

Le site nous apprend qu’après 39 semaines de commercialisation, la PS5 atteint le million d’exemplaires vendus au Royaume-Uni, ce qui fait ainsi d’elle la console PlayStation qui s’est le plus rapidement vendue sur ce territoire.

En août, elle était même la console la plus vendue du mois, grâce à un afflux de stock qui a permis d’écouler pas mal d’unités. On retrouve la Switch juste derrière, tandis que les Xbox Series X et S complètent le podium.

Autre détail amusant du rapport du GSD (Games Sales Data) en août, le classement des jeux les plus vendus durant ce mois, avec GTA V qui trône en tête, 8 ans après sa sortie. On retrouve tout de même Ghost of Tsushima: Director’s Cut en embuscade, et on notera la très bonne performance de Humankind, qui se place en 8ème position alors que le titre est disponible sur le Xbox Game Pass PC.