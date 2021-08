PS5 : Mark Cerny dévoile le SSD qu’il préfère pour la console

La prochaine mise à jour majeure de la PS5 est actuellement en bêta, et celle-ci permettra d’enfin accueillir les SSD pour augmenter le stockage de la console, l’un des points les plus critiqués de la machine. Mais tous les SSD ne seront pas compatibles, c’est pourquoi, en attendant une liste plus officielle de la part de Sony, on regarde avec grand intérêt le SSD recommandé par Mark Cerny lui-même, le concepteur de la console.

Our solution to our very active two gamer PS5 household? His-and-hers SSDs 🙂

Couple of awesome options for 7000MB/s, ended up putting my $$ down on this one. Going to be SWEEET!!! pic.twitter.com/6TuqPwK49x

— Mark Cerny (@cerny) August 1, 2021