Project Winter sortira sur Xbox et va intégrer le Game Pass

Le multijoueur asymétrique Project Winter, où 2 traîtres tenteront de tout saboter pour empêcher les survivants de s’enfuir, va se faire une place sur Xbox One et Xbox Series X|S. Sorti en 2019, il sera également disponible à sa sortie dans le Game Pass consoles et PC soit le 26 janvier prochain.

Si vous étiez passé à côté de ce titre, n’hésitez pas à jeter un œil à notre test, effectué lors de sa sortie sur PC.

Méfiez-vous des traîtres

Accompagnée pour l’occasion d’un tout nouveau trailer, cette sortie n’est pas la seule bonne nouvelle de la journée concernant Project Winter. Le titre sera également cross-play entre les joueurs Xbox et PC, l’occasion pour Ryan Hale, le directeur du studio, de s’exprimer à ce sujet :

Nous sommes tellement excités à l’idée de lancer Project Winter avec le cross-play afin que les joueurs Xbox et Windows 10 puissent rejoindre la communauté de plus d’un million de survivants, déjà bien occupés à démasquer les traîtres, poignarder dans le dos leurs amis et combattre les éléments depuis la sortie du jeu.

Pour rappel, Project Winter sortira sur Xbox One et Xbox Series X|S le 26 janvier 2021.