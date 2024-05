Project Tower : Le shooter inspiré par Returnal dévoile du gameplay et annonce une démo sur Steam, avant sa sortie prévue pour septembre 2024

Le bullet hell rencontre Mario Odyssey

Project Tower, c’est une aventure se déroulant sur Terre, où l’on incarne un prisonnier piégé dans une tour contrôlée par les Hiks, une race alien souhaitant dominer l’univers. Le but est donc bien entendu de s’échapper de cette tour, ce que les aliens vous laisseront faire si vous parvenez à franchir l’ultime étage. Et pour y arriver, il va falloir notamment se servir du système de métamorphose prévu par les développeurs.

Comme nous l’explique Florian Basanta, 2D Designer et Animator 3D chez Yummy Games, cette métamorphose permet d’emprunter les capacités des ennemis copiés. Ainsi, on peut alors accéder à des zones accessibles sans cela. Il est même parfois demandé d’être sous métamorphose pour être en mesure d’éliminer certains ennemis.

Outre cette mécanique originale pour un bullet hell, fortement inspirée de Super Mario Odyssey, l’autre hélice de l’ADN de Project Tower reste un shooter en vue à la troisième personne. Le côté bullet hell se ressent d’ailleurs pleinement face aux extraits de combats de boss que l’on peut apercevoir durant le trailer, avec cette pluie de projectiles à éviter scrupuleusement.

Toutefois, les ennemis en général ne seront pas vraiment fans non plus de votre fusil d’assaut. Maîtriser la métamorphose et le gameplay de tir garantiront alors votre fuite de cette tour mystérieuse.

Project Tower sortira en septembre 2024 sur PC via Steam et l’Epic Games Store, ainsi que sur PlayStation 5. Sachez qu’une démo est disponible dès aujourd’hui sur Steam, et que vous pouvez wishlister le jeu sur les stores PlayStation, Steam et Epic.