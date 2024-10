Project ETHOS : Un hero-shooter de type roguelike en vue TPS et free-to-play annoncé par 2K Games et 31st Union sur PC et consoles

Un playtest communautaire disponible ce week-end sur PC

N’ayant pas dévoilé beaucoup d’images ou même de gameplay jusqu’à présent, les quelques informations disponibles à son sujet suggèrent que cette production souhaite nous proposer un gameplay axé sur la personnalisation de notre personnage en cours de partie. Plus concrètement et d’après Gematsu, il est possible d’adapter notre héros à notre style de jeu et en temps réel grâce à diverses améliorations acquises pendant un match. Par exemple, un sniper de base sera susceptible de devenir tirailleur/escarmoucheur à courte portée, un puissant tank solitaire ou un support si nous le souhaitons.

Si cela vous intéresse d’en apprendre et voir davantage, un playtest communautaire est organisé ce week-end sur PC via Steam. Pour tenter d’y accéder dès maintenant et jusqu’au lundi 21 octobre 1h du matin en France, il faut obligatoirement suivre un stream partenaire sur Twitch pendant trente minutes. Cela vous permettra d’obtenir une clé et de jouer aux deux modes disponibles pour l’occasion, « Epreuves » et « Confrontation ».

Selon la page Steam officielle du titre, le premier nous demande de collectionner des noyaux dans le but de débloquer de nouvelles compétences et rendre notre personnage plus puissant. Quant au second, il s’agit d’un tournoi compétitif en trio dans lequel notre équipe doit survivre jusqu’à être la dernière en lice afin de l’emporter.

Project ETHOS sortira à une date encore indéterminée sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.