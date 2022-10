Le programme PlayStation Stars est enfin arrivé en Europe

Le service PlayStation Stars aura réussi à créer la polémique avant même sa sortie chez nous, mais ça y est, il est enfin disponible en Europe. Après avoir été lancé sur le continent asiatique et américain, le programme de récompenses est maintenant accessible en France et dans le reste de notre continent, et vous permet de faire le plein de cadeaux virtuels et de monnaie spéciale à dépenser sur le PlayStation Store.

Comment fonctionne le PlayStation Stars ?

Pour celles et ceux qui auraient loupé l’annonce, le PlayStation Stars est un programme qui va vous récompenser pour vos trophées et vos achats sur le PlayStation Store, mais aussi en effectuant certaines actions spécifiques au cours de campagnes spéciales et temporaires. En accomplissant ces défis, vous gagnerez des objets virtuels à afficher sur votre profil, tout en augmentant votre niveau, qui va de 1 à 4. C’est justement le 4ème palier qui avait fait polémique, puisqu’il donne accès à un ordre prioritaire dans le chat de discussion avec le service client.

Pour visionner votre profil PlayStation Stars, il vous suffit de télécharger l’application PlayStation App, ou bien de vous rendre sur votre compte PSN via le site officiel. Un onglet dédié au service est maintenant disponible.

Vous y verrez votre niveau, les campagnes à accomplir, votre portefeuille virtuel… Vous remarquerez qu’en faisant des achats bien précis, vous récupérerez de la monnaie qui pourra, à terme, être dépensée pour acheter d’autres jeux (même si visiblement, cela va vous demander un sacré paquet d’achats).

Êtes-vous intéressés par ce nouveau service ?