Petit jeu indépendant plutôt discret, Prodigal s’est récemment trouvé une date de sortie. L’occasion pour nous de vous présenter brièvement le jeu et ses caractéristiques principales.

Prodigal, qu’est-ce que c’est ?

Le titre est un jeu d’aventure/puzzle dont l’inspiration principale est The Legend of Zelda : Link’s Awakening. Nous y incarnons un protagoniste qui revient vivre dans son pays natal après plusieurs années, ce qui lui donnera l’occasion de redécouvrir ses racines sous un nouveau jour. Alors qu’une menace semble planer sur la contrée, il vous faudra prendre les armes pour protéger ce qui vous est cher, et pourquoi pas… trouver l’amour ?

Le jeu semble en effet proposer diverses romances ainsi que des choix de dialogues. On peut également apercevoir dans le trailer des phases de puzzles et de combat à base de pioche, tandis que des phases d’infiltration (basiques) seront également de la partie.

Prodigal sera disponible ce 16 octobre sur PC (via Steam) en anglais uniquement. Il sera possible d’y jouer à la manette, ce qui ne sera pas de luxe pour ce genre de jeu.