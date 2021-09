Le prochain Mass Effect pourrait utiliser l’Unreal Engine

On attend que BioWare nous donne des informations plus concrètes sur Dragon Age 4, mais il ne faut pas oublier que le retour de la licence Mass Effect est aussi planifié en coulisses, avec un épisode qui a dévoilé un premier teaser l’an dernier. Aujourd’hui, le studio continue de recruter pour renforcer ses rangs, et une récente annonce a laissé planer le doute sur le moteur utilisé par ce prochain Mass Effect.

Unreal Engine ou Frostbite ?

Dans l’annonce en question, il est demandé que la personne qui postule pour l’emploi de directeur technique soit familier avec l’Unreal Engine. Cependant, jusqu’ici, il était naturel de penser que le studio allait opter pour le moteur maison d’Electronic Arts, Frostbite, comme il l’a fait pour Mass Effect Andromeda, mais selon les informations obtenues par Jeff Grubb de GamesBeat, ce ne sera pas le cas.

Le journaliste déclare avoir eu plusieurs sources lui mentionnant le fait que ce prochain Mass Effect pour utiliser l’Unreal Engine, ou du moins que la porte n’est pas fermée pour cette option. EA n’a pas encore commenté cette rumeur, mais le choix pourrait être logique, étant donné que le moteur Frosbite n’a pas vraiment réussi aux derniers jeux de BioWare. Une chose est sûre, si la question du moteur n’est pas encore réglée, ce n’est pas demain que l’on aura d’informations plus concrètes sur ce prochain épisode.