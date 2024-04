Les prix de l’abonnement EA Play, le service avoir accès au catalogue Electronic Arts, augmentent de plusieurs euros

La facture passe moins bien

L’EA Play, c’est en quelque sorte le Game Passe made in Electronic Arts. Deux paliers sont disponibles, avec tout d’abord une première offre de base (intégrée au Game Pass) qui donne accès à des jeux majoritairement anciens, tout en laissant les utilisateurs jouer à quelques nouveautés pendant une dizaine d’heures seulement. La deuxième, l’EA Play Pro, disponible sur PC, supprime ces limitations et donne accès à l’ensemble du catalogue de l’éditeur, tout en profitant des éditions complètes des jeux et de récompenses uniques.

Il était possible d’avoir accès à ces deux services pour des sommes assez raisonnables, mais cela va désormais changer, comme a pu le remarquer GamesIndustry.biz. Si le site mentionne surtout les prix en livres sterling et en dollars, il semblerait que ça soit aussi le cas en euro. Les nouveaux prix sont d’ailleurs d’ores et déjà affichés sur le site d’Electronic Arts.

Voici le nouveau tarif de l’abonnement EA Play :

: 5,99 € par mois (contre 3,99 €) et 39,99 € par an (contre 24,99 €) EA Play Pro : 16,99 € par mois (contre 14,99 €) et 119,99 € par an (contre 99,99 €)

C’est tout de suite moins donné et les abonnés vont certainement y réfléchir à deux fois avant de passer à nouveau à la caisse.