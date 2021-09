Le prix de la Nintendo Switch baisse de 60 € dès cette semaine

Depuis son lancement, la Nintendo Switch n’a pas eu droit à beaucoup de promotions, et avec l’arrivée de la Nintendo Switch OLED, il était sans doute temps que cela change. Et c’est bien ce qui est en train d’arriver comme l’a annoncé en premier Nintend’Alerts, qui a indiqué qu’une baisse de 60 euros pour la console arrivait en Europe.

Une baisse pour accueillir la Switch OLED

Je vous l'ai annoncé avant le monde entier, la baisse de prix sur la Switch arrive dès demain et elle sera même à 249€ chez Leclerc Quimper ! https://t.co/XbTZSBIfhM pic.twitter.com/iy8rH5vtrh — Nintend'Alerts (@nintendalerts) September 12, 2021

Comme le site français l’avait indiqué, la Nintendo Switch a bel et bien droit à l’une de ses premières vraies promotions depuis son lancement en 2017, afin d’être affichée moins chère que la Nintendo Switch OLED, vendue une poignée d’euros en plus. Il est donc possible de retrouver la console à 269 € dans certaines enseignes (voire même plus bas dans certains magasins), au lieu de 329 € comme c’était le cas avant.

En revanche, le prix conseillé de la console n’est baissé qu’à 299 €, il faudra donc bien choisir son enseigne pour l’avoir au meilleur prix. Voici où trouver la console moins chère sur les sites en ligne :