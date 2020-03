Prison Princess fera son entrée sur PC le 3 avril

Le studio Qureate vient d’annoncer l’arrivée de Prison Princess sur PC. Le jeu d’aventure/évasion, déjà sorti sur Nintendo Switch le 30 janvier dernier, fera son entrée sur Steam dans quelques jours. Le 3 avril précisément, à un tarif fixé à 19.99€.

Sauvons les princesses kidnappées

Avec ses filles mignonnes et ses poses sexy, le topo est clairement axé fan service et nous fait penser à certaines productions de Compile Heart (Divine Prison Tower, Azur Lane Crosswave). Bien plus destiné à un public jeunes adultes, Prison Princess est un jeu d’aventure où le joueur va devoir aider deux princesses qui sont retenues prisonnières dans un château à s’évader.

Pour cela, il faudra résoudre de nombreux énigmes et faire les bons choix puisque nos décisions pourront avoir des conséquences sur le sort de nos princesses. Avec sa bonne dose de culottes, on est bien sur un titre osé et on précisera que si le bougre est disponible sur Switch via l’eShop au prix de 16,79€ (et qu’il a été relativement bien accueilli), il ne dispose pas de traduction française.