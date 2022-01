Après un long report, ça y est, LEGO Star Wars La Saga Skywalker est enfin prêt à sortir et il nous l’a fait savoir tout récemment avec un long trailer de gameplay, qui permettait de voir à quoi s’attendre pour cette compilation ultime. Le titre sort au mois d’avril, mais les précommandes battent déjà leur plein. Voici donc où précommander LEGO Star Wars La Saga Skywalker au meilleur prix.

Où précommander LEGO Star Wars La Saga Skywalker au prix le plus bas ?

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où LEGO Star Wars La Saga Skywalker est au meilleur prix.

Pour le moment, Amazon et Cdiscount semblent afficher les prix les plus bas pour les différentes éditions du jeu, notamment pour l’édition Deluxe qui comprendra un LEGO exclusif à l’effigie de Luke Skywalker.

On note également une offre spéciale chez Leclerc, qui comprend le jeu de base ainsi qu’un kit de construction, dont la nature n’est pas précisée pour le moment.

LEGO Star Wars La Saga Skywalker sortira le 5 avril 2022 sur PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.