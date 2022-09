Disponible en accès anticipé depuis 2021 et sorti dans sa version 1.0 en juillet dernier sur PC, Xbox One et Xbox Series, PowerWash Simulator vient tout juste d’être annoncé sur de nouvelles plateformes. En effet, la simulation de nettoyage débarquera prochainement sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Allumez votre nettoyeur haute-pression

Pour rappel, PowerWash Simulator vous permettait de gérer une entreprise de nettoyage et d’éliminer la crasse grâce à votre nettoyeur haute-pression, le tout d’une façon très satisfaisante. Proposant un mode coopératif à 6 joueurs, vous pouviez également laisser libre court à votre imagination pour créer de magnifiques œuvres artistiques.

Annoncé sur les consoles Sony et sur Nintendo Switch récemment, aucune date de sortie n’a pour l’instant été dévoilée