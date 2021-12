Pourquoi les jeux de stratégie PVP et les MMORTS ont tant de succès sur les mobiles ?

Assis dans un métro, une gare, une salle d’attente ou même pendant une pause déjeuner, les gens aiment jouer sur leur téléphone. Parmi le grand éventail de jeux disponibles, les jeux PVP et les MMORTS se distinguent par leur qualité et font partie des plus populaires. Les jeux PVP (player versus player) et les MMORTS (jeu de stratégie en temps réel massivement multijoueur), sont des modes de jeux stratégiques qui permettent de se mesurer à d’autres joueurs en ligne.

Les jeux basés sur la stratégie qui plaisent aux utilisateurs de mobiles ne manquent pas. Mais pourquoi les jeux PVP et les MMORTS ont-ils autant de succès depuis plusieurs années ?

Cette popularité repose sur plusieurs facteurs. Il est vrai que le jeu mobile a toujours été plébiscité par les utilisateurs et les utilisatrices, comme en témoignent les précurseurs, tel Snake sur les téléphones Nokia ou, plus ancien encore, les jeux de Tetris. Bien avant l’usage d’internet sur les mobiles, les utilisateurs appréciaient l’idée de profiter d’une pause ou d’un temps de voyage pour jouer sur leurs appareils.

Avec l’arrivée des smartphones depuis une quinzaine d’années, les développeurs ont pu passer à des niveaux de conception bien supérieurs. Déjà, la digitalisation des échanges participe à ce que chacun utilise davantage son appareil mobile. Les utilisateurs peuvent avoir ainsi accès facilement à une connexion internet : cette accessibilité est la première clé du succès d’un jeu sur mobile.

Une popularité qui va s’accroitre avec l’arrivée de la 5G

Le prix est un argument supplémentaire : gratuits ou disponibles pour une somme très modique, les jeux de stratégie ont un attrait non négligeable chez l’utilisateur mobile. Les développeurs se chargent de trouver des stratégies pour créer de la valeur sur cette gratuité via la publicité ou les offres d’achat pour basculer vers du premium à un coût assez bas. Les utilisateurs sont donc séduits car le plaisir éprouvé par le jeu n’implique pas de fortes dépenses, voire même aucune.

Ensuite, la rapidité des parties et le mode de fonctionnement sont de nature à plaire : le succès d’un jeu sur téléphone mobile repose sur sa durée, qui doit être courte. L’utilisateur va avoir généralement un temps de jeu disponible assez restreint, il ne veut donc pas s’engager pendant plusieurs heures : il a besoin d’un format adapté à sa disponibilité. Enfin, le mode multi-joueurs est très attrayant car l’utilisateur peut se mesurer à la concurrence. L’idée de jouer contre une autre personne physique augmente la dose d’adrénaline par rapport à un affrontement contre un bot.

Le succès des jeux de stratégie sur smartphone va connaître une nouvelle dynamique au cours des prochains mois et années avec l’augmentation de la connectivité. L’arrivée récente de la 5G en France va encore accroître l’offre car elle permettra de ne plus subir de rupture dans la connexion. Les éditeurs de jeux vidéo pourront ainsi créer des contenus plus élaborés car les utilisateurs n’auront plus la contrainte du poids trop élevé des données. Le développement du cloud gaming entre aussi dans ce contexte : en déplaçant le poids des données et des graphismes en dehors des systèmes, ceux-ci sont surtout utilisés pour leur capacité à connecter rapidement et efficace aux plateformes de jeux.

En résumé, en se reposant sur des formules simples, efficaces et adaptées aux utilisateurs, les développeurs de jeux de stratégie pour mobiles cochent toutes les cases pour satisfaire les amoureux du jeu.