Pourquoi et comment utiliser un VPN pour MAC ?

La confidentialité des données est toujours un véritable enjeu pour les utilisateurs d’internet. Même si la plupart des sites web mettent en place des politiques pour la protection des données personnelles des internautes (utilisation des cookies…), il y a toujours le risque pour ces derniers d’exposer certaines de leurs informations, en particulier leurs adresses IP. Mais, il est possible de contourner ce risque utilisant un VPN lors des connexions internet privées depuis son appareil MAC. En plus de protéger l’activité de l’utilisateur sur internet, cette solution permet aussi de délocaliser sa position vers une autre destination. Plus de précisions dans cet article sur les avantages d’utiliser un VPN pour MAC.

VPN pour Mac : comment ça marche ?

Un réseau virtuel privé, communément appelé VPN (Virtual Private Network) est une solution digitale qui permet aux utilisateurs d’internet de sécuriser leur activité en ligne. Le principe consiste à créer une connexion internet avec un autre serveur généralement situé dans un autre pays. Cette connexion chiffrée génère une adresse numérique (adresse IP) différente de celle qui est normalement attribuée à l’internaute. Ainsi, avec un vpn pour mac, il est possible de cacher sa situation géographique réelle pour utiliser internet sous couvert d’anonymat, ce qui présente de nombreux avantages.

Les avantages d’avoir un VPN sur son appareil Mac

Surfer sur internet sans une véritable protection virtuelle revient à exposer vos activités en ligne qui peuvent être accessibles notamment à votre fournisseur d’accès internet, à votre gouvernement et aux publicitaires. Avec un VPN, votre trafic transite par un tunnel sécurisé qui rend impossible l’accès aux données qui circulent entre votre appareil Mac et votre serveur privé, et qui sont désormais cryptées. Vous êtes alors à l’abri de toute forme de cybercriminalité : espionnage, chantage à la webcam, piratage de compte en ligne, hameçonnage… De plus un VPN permet de connecter votre Mac à des réseaux Wi-Fi publics (cafés, aéroports, restaurants…) et de les utiliser en toute sécurité.

Comme dit récemment, utiliser un VPN permet de masquer votre adresse IP en la remplaçant par une IP VPN. Cela permet dans un premier temps d’accéder à des produits en ligne soumis à des restrictions géographiques. Clairement, vous pourrez parcourir des sites web inaccessibles dans votre zone géographique et y télécharger des contenus sans vous faire repérer. Grâce à un VPN pour MAC, vous pourrez aussi accéder à des jeux en ligne ou à des services bancaires qui ne sont pas accessibles depuis votre position. Et si vous aimez le cinéma, voilà un moyen de regarder en streaming votre série préférée qui n’est pas encore sur le catalogue français de Netflix. Enfin, un VPN vous permettra d’accéder à internet dans les pays comme la Chine, l’Arabie Saoudite ou la Turquie qui en limitent l’accès.

Les critères pour choisir le meilleur VPN pour Mac

Pour choisir un bon VPN pour votre système d’exploitation Mac, vous devez prendre le temps d’évaluer vos besoins et de comparer les offres. Les critères à observer sont :

Le nombre de serveurs dont dispose le VPN et leurs lieux géographiques ;

La puissance de votre connexion internet ;

Le protocole de cryptage des données ;

Les tarifs proposés ;

La nécessité ou non d’enregistrer vos données lors de l’inscription.

Si vous recherchez un bon VPN pour votre Mac en 2021, NordVPN fait partie des meilleures offres avec plus de 5400 serveurs dispersés dans 58 pays. Cette solution présente une interface complète et intuitive et est accessible à partir de 3,30 euros pour un mois d’utilisation.