Post Void arrivera ce printemps sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch

Disponible depuis août 2020 sur PC, Post Void prévoit de rejoindre les consoles de Sony ainsi que la Nintendo Switch. Afin de réaliser ce portage de cet FPS barré, la création de YCYJ Games tombe entre les mains de Super Rare Originals, qui nous diffuse un trailer pour l’occasion. Attention aux personnes photosensibles ou sujets à des crises d’épilepsie, celui-ci contient des images à éviter.

Un Doom-like old-school sous acide

En réalité, c’est même tout le jeu qui contient ce type de scènes et il s’agit d’une de ses caractéristiques principales. Artistiquement déjanté avec ses couleurs hyper saturées et ses effets visuels incessants, Post Void l’est tout autant au niveau de son concept. Présenté comme un mélange entre die and retry et fast-FPS empruntant aux Doom-like et autres titres similaires sortis dans les années 90, le soft propose aussi une dimension rogue-like.

Vous incarnez un homme tenant une arme à feu dans sa main droite et une idole dans celle de gauche. L’idole représente votre jauge de vie, sauf qu’elle se vide naturellement et assez rapidement. Le but est donc de tuer en vitesse les différents ennemis présents au sein du niveau afin de maintenir cette jauge et ainsi passer au suivant.

Comme Post Void se veut assez exigeant, où la moindre erreur peut être fatale, mourir régulièrement fait partie intégrante de l’expérience. Et à chaque nouvel essai, les salles, qui se génèrent de manière procédural, changeront.

Si vous n’y avez pas goûté sur PC et que vous êtes prêts pour ce genre d’univers violent, psychédélique, et que le challenge vous intéresse, alors rendez-vous ce printemps pour jouer à Post Void sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch.