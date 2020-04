Pokémon Mezastar, Relayer, Shinwa Wars et d’autres marques déposés

Comme cela arrive assez régulièrement, plusieurs éditeurs ont fait des dépôts de marque pour acquérir et protéger les droits d’exploitation sur un nom. Cela leur permet d’en avoir la propriété et de pouvoir l’exploiter comme bon vouloir. Parfois, il s’agit juste d’une sécurité pour avoir la main mise sur une marque.

Quelques marques déposés

Des utilisateurs avertis, relayés par Gematsu, ont remarqué que Bandai Namco, Kadokawa Games et Nintendo ont tous les trois réalisés des dépôts de marque au Japon. On y retrouve ainsi « Ultra Impact » et « HiroTora » déposés par Bandai (le dernier étant probablement une abréviation pour quelque chose comme Hero Training nous explique le site anglais).

Kadokawa Games a quant à lui déposé « Relayer » et « Shinwa Wars ». Impossible de savoir ce qu’il s’agit, bien que le dernier pourrait laisser supposer une continuité dans la série God Wars, sachant que le second opus doit arriver. Enfin, Nintendo s’est occupé de « Pokemon Mezastar », qui est tout simplement un nouveau jeu sur bornes d’arcade qui avait été annoncé pour l’archipel japonais dans le dernier numéro du CoroCoro Comic mensuel.

Bien sûr, ces dépôts de marque ne veulent absolument pas confirmer que de nouveaux projets sont en développement, encore moins qu’ils porteront ces noms. Néanmoins, cela laisse une possibilité que les éditeurs utilisent ces marques pour un futur titre (ou pour l’accroche d’un jeu à venir).