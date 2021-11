PlayStation Plus : Les jeux du mois de décembre ont fuité, les voici

On a désormais l’habitude. Depuis quelques mois, les jeux du PlayStation Plus sont victimes d’une fuite, qui nous provient une nouvelle fois du site Dealabs et de l’utilisateur billbil-kun, qui ne s’est pas trompé jusqu’ici sur ce genre de leak. Quelques jours avant la prise de parole de Sony, les jeux du PlayStation Plus du mois de décembre sont donc connus.

Voici les jeux qui seraient offerts en décembre sur le PS Plus

Comme toujours, si billbil-kun a prouvé maintes et maintes fois sa crédibilité, il conviendra de prendre des pincettes sur la liste suivante (même si l’on a peu de doutes). Voici les trois jeux qui seraient prévus pour le mois de décembre concernant le PlayStation Plus :

On notera que GodFall est listé dans une Challenger Edition, dont le contenu est encore inconnu pour l’instant (peut-être avec le DLC ?). Ces jeux devraient donc arriver le 7 décembre.

Pour rappel, l’abonnement de 12 mois au PlayStation Plus est actuellement en promotion, au prix de 39,99 € au lieu de 59,99 €.