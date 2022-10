PlayStation Plus Extra / Premium : GTA Vice City, Assassin’s Creed Odyssey… La liste des jeux offerts en octobre

Les jeux du PlayStation Plus Essential du mois d’octobre sont déjà là depuis quelques jours, mais on attendait que Sony donne plus d’informations sur les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium. Il aura donc fallu patienter jusqu’à aujourd’hui pour savoir quels sont les prochains jeux offerts dans le service, et comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts.

Quels sont les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en octobre ?

Ce mois-ci, la star du programme, c’est GTA Vice City – The Definitive Edition. Oui, juste Vice City, et pas la trilogie complète. On notera aussi l’arrivée de Dragon Quest XI S et d’Assassin’s Creed Odyssey, qui étaient déjà disponibles dans le Game Pass, mais qui arrivent maintenant sur le service de Sony.

Voici tous les jeux qui arriveront sur le PlayStation Plus Extra et Premium dès le mardi 18 octobre :

PlayStation Plus Extra

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Les Combattants de la destinée – Definitive Edition | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below | PS4

Dragon Quest Heroes II (Dragon Quest Heroes II: Explorer’s Edition) | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin’s Creed Odyssey | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: China | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: India | PS4

Assassin’s Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin’s Creed III Remastered | PS4

Assassin’s Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4

PlayStation Plus Premium