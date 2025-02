PlayStation et Kojima Productions présenteront Death Stranding 2 à l’occasion d’un panel dédié le 9 mars prochain

Pour palier à une éventuelle absence au State of Play ?

Sur le site de Kojima Productions, on apprend que PlayStation et le studio seront présents lors du SXSW pour un panel spécial consacré à la présentation de Death Stranding 2. Celui-ci aura lieu le 9 mars prochain à 23 heures (heure de Paris). Hideo Kojima fera le déplacement pour discuter de nouveaux éléments autour du jeu, toujours prévu cette année. On ignore si d’autres invités feront le déplacement, comme une partie du casting américain. Ce sera sans doute l’occasion de rentrer un peu plus dans le détail de certaines fonctionnalités de cette suite, et également d’en savoir un peu plus sur l’intrigue de ce second volet.

N’allons pas jusqu’à dire que cela empêche complètement Death Stranding 2 d’être présent au State of Play à venir, étant donné que cette conférence pourrait être dans la continuité d’une bande-annonce diffusée demain (même si le timing est curieux). La question peut néanmoins se poser.

Ce panel Death Stranding 2 devrait être retransmis en live pour celles et ceux qui ne veulent pas manquer l’événement, mais pour le moment, les détails autour de cette retransmission sont inconnus.