Le Platinum 4 de PlatinumGames s’achève… sur un poisson d’avril

Teasé il y a quelques jours, PlatinumGames a dévoilé aujourd’hui l’ultime annonce de sa campagne de communication « Platinum 4. » Malheureusement pour ceux et celles qui espéraient enfin avoir des nouvelles de Bayonetta 3, il ne s’agit finalement que d’un poisson d’avril.

Le faux come-back de Cresta

En ce jour dédié aux blagues diverses et variées, le studio japonais a présenté en vidéo le faux come-back de la licence rétro Cresta. Appartenant au genre shoot’em up, elle a été commercialisée dans les années 1980 sur bornes d’arcade mais aussi sur d’autres plateformes comme le Commodore 64 et le ZX Spectrum.

Sur Twitter, le fondateur de PlatinumGames, Hideki Kamiya, s’est expliqué en déclarant « vouloir remonter le moral des joueurs en cette période difficile. »