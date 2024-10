Pirates Outlaws 2: Heritage : La suite du deckbuilder de type roguelike de Fabled Game annoncée pour 2025 sur PC et mobiles

Si vous appréciez les jeux de cartes de type roguelike, alors vous vous souvenez peut-être de Pirates Outlaws. Lancé en accès anticipé sur PC et mobiles en 2019 avant de déployer sa version 1.0 en 2020 sur ces mêmes plateformes, ce titre chapeauté par Fabled Game avait rencontré un joli succès auprès du public au point d’avoir eu droit à des portages sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch l’an dernier. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui avaient passé un bon moment dessus, le studio chinois a annoncé qu’une suite allait voir le jour. Intitulée Pirates Outlaws 2: Heritage, elle sortira sur PC, iOS et Android en 2025.