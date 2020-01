Phil Spencer très satisfait de son voyage au Japon pour sa Xbox Series X

Cette année est une année cruciale pour les constructeurs : c’est le lancement des consoles de nouvelle génération. Si Sony n’a pour le moment pas encore présenté sa PlayStation 5, Microsoft a de son côté déjà préparé la venue de la Xbox Series X. Une machine surpuissante, c’est bien beau, mais les joueurs espèrent aussi de belles productions en développement. Qu’en est-il des jeux sur la prochaine Xbox ?

Une génération qui sent bon le Japon ?

Malgré une fin de génération plutôt réussie en termes de performances (la One X) et de services (le Game Pass en première ligne), la Xbox One a connu des débuts très compliquées. Microsoft ne compte pas réitérer cette erreur avec la Xbox Series X, sa prochaine console et a déjà annoncé vouloir se focaliser sur son catalogue de jeux.

Cela passera notamment par un intérêt grandissant pour les jeux japonais. C’est dans cette optique que Phil Spencer, le patron de la vision Xbox, s’est rendue au Japon la semaine dernière. Et il semble être revenu avec quelques belles surprises comme l’évoque son récent tweet.

Amazing week in Japan talking Xbox Series X, @XboxGamePass and Project xCloud w/ publishers and studios. Played announced and unannounced games, talked #E32020 and discussed gaming's future. Always come away motivated by the amazing creative talent here in Japan. @Xbox_JP https://t.co/H2s67JG2Ie — Phil Spencer (@XboxP3) January 25, 2020

« Incroyable semaine au Japon à parler de la Xbox Series X, du Xbox Game Pass et du Project xCloud avec les éditeurs et studios. J’ai joué à des jeux annoncés et non annoncés, parlé de l’E3 2020 et discuté de l’avenir du jeu vidéo. Je repars toujours motivé par le talent créatif incroyable des japonais ».

Est-ce que l’on peut s’attendre à des discussions fructueuses avec certains studios nippons ? Des nouveautés dans le Game Pass ? Quoiqu’il en soit, ce n’est pas la première fois que l’intérêt pour le Japon a été abordé par Phil Spencer puisque notre homme avait annoncé en 2018 que la prochaine Xbox allait être créée avec l’implication directe des développeurs japonais.

Parmi les absents de la génération Xbox One, il y avait surtout un gros manque de productions japonaises. Là où la 360 excellait avec quelques belles exclusivités, comme Lost Odyssey, la One n’a que très tardivement accueilli des titres nippons. On croise donc les doigts pour avoir de belles surprises sur la Xbox Series X avec pourquoi pas, une belle annonce à l’E3 2020 ?