Phil Spencer ne croit pas aux rumeurs de rachat de studios japonais par Microsoft

En début de semaine, nous apprenions que, selon Bloomberg, Microsoft cherchait à acquérir des studios de développement japonais afin d’étoffer son Game Pass et son catalogue de jeux first-party tout en renforçant sa présence en Asie. Si cela n’avait rien de surprenant à première vue, il semblerait que la rumeur soit finalement fausse si l’on en croit les propos de Phil Spencer dans une interview accordée à Gamespot.

Pas de rachat(s) mais des opportunités

Dans cet entretien, lorsque le journaliste Tamoor Hussain lui demande ce qu’il pense des informations de Bloomberg, le patron de Xbox Game Studios répond ceci : « Je ne pense pas. Je dis, je ne pense pas… disons que je ne suis pas à toutes les réunions de toutes les équipes et ça ne vient pas de moi. La plupart des opportunités que nous avons eues à ce jour ont été des relations sur le long terme donc je ne pense pas que nous soyons là avec notre carte de visite à essayer de trouver des gens en la jetant au coin de la rue. »

Même s’il ne croit pas aux rumeurs de rachat(s), Phil Spencer a profité de l’occasion pour réitérer son envie de voir Xbox s’imposer sur le marché asiatique : « J’ai des affinités pour tous les créateurs incroyables qui sont au Japon. J’y ai passé beaucoup de temps et je veux m’assurer qu’ils voient la Xbox comme la plateforme idéale pour leurs jeux. […] Les marchés asiatiques sont différents et nous les aborderons différemment mais ils sont absolument importants. »

A ce sujet, il ajoute que « je ne pense pas que je vais aller au Japon et vendre plus que les fabricants de consoles japonaises avec Xbox. J’aimerais mais ce n’est pas dans le plan que j’ai imaginé. Nous allons travailler très dur pour avoir la meilleure génération que nous ayons jamais eue au Japon, en Corée et en Chine. Il y a une vraie opportunité à saisir là-bas. »