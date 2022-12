Accueil » Actualités » Phil Spencer accuse Sony de vouloir grandir en faisant en sorte que Microsoft devienne plus faible

Le feuilleton Activision-Blizzard a ravivé des tensions palpables entre Sony et Microsoft, si bien qu’il ne se passe plus une semaine sans que l’un des deux géants accuse l’autre de vouloir dominer le marché. Les choses se sont accélérées la semaine dernière avec la décision étonnante de la FTC de poursuivre Microsoft pour éventuellement bloquer le rachat, ce qui met une épine dans le pied des équipes de Phil Spencer. Et cette épine, elle provient peut-être en grande partie de Sony, qui a sans doute participé à la décision de la FTC. Spencer continue à le rappeler au monde entier en voulant montrer que Sony est le seul acteur de l’industrie à ne pas vouloir de ce rachat.

Diminuer les autres pour apparaître plus fort ?

La guerre des mots continue de plus belle. Dans une interview pour le podcast Second Request (relayé par VGC), Phil Spencer n’a pas hésité à lâcher une petite déclaration sur l’attitude de Sony, qui est « un opposant majeur au rachat » :

« Sony tente de protéger sa domination sur le marché des consoles. La façon dont ils veulent grossier consiste à rendre la Xbox plus faible. Sony a une vision de l’industrie très différente de la nôtre. Ils ne publient pas leurs jeux en même temps sur consoles et PC, ils ne lancent pas directement leurs jeux dans leur abonnement […] Sony oriente le dialogue sur les raisons pour lesquelles l’accord ne devrait pas être conclu afin de protéger sa position de dominant sur le marché des consoles, donc la chose à laquelle ils s’accrochent est Call of Duty. »

Voilà qui ne devrait pas calmer les tensions, même si ce n’est pas la première fois que Spencer exprime ce point de vue. Attendez-vous à d’autres rebondissements dans cette affaire qui ne vient que de commencer.