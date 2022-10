Phantom Abyss : Le jeu multijoueur asynchrone arrivera le 20 octobre sur Xbox Series X|S et le Xbox Game Pass

Disponible sur PC via Steam depuis le 22 juin 2021, l’accès anticipé de Phantom Abyss va bientôt s’ouvrir aux joueurs et aux joueuses Xbox. Dès le 20 octobre prochain, le titre rejoindra le « programme » Game Preview et sera accessible sur Xbox Series X|S ainsi que le Xbox Game Pass (PC et Console).

La course aux reliques va s’ouvrir à un plus large public

Pour ceux et celles qui n’auraient pas entendu parler de ce titre, il s’agit d’un jeu multijoueur asynchrone développé par Team WIBY et édité par Devolver Digital vous invitant à arpenter les moindres recoins de temples générés de manière procédurale afin de récupérer un maximum de reliques sacrées. Mais attention, les lieux que vous explorerez seront jonchés de nombreux obstacles, ennemis et pièges qui ne souhaitent qu’une seule chose, votre mort.

Notez que, si on se fie à la roadmap partagée par les développeurs en juin dernier, la version 1.0 de Phantom Abyss devrait être déployée d’ici la fin de l’année. A suivre.