Phantom Abyss

Phantom Abyss est une course à la relique où une flopée de joueurs s'affrontent pour récupérer cette dernière en évitant une flopée de pièges mortelles sur le chemin. Les temples à l'intérieur desquels les joueurs s'affrontent sont générés de façon procédurale et permettent de renouveler l'expérience à chaque partie. Le joueur a également l'opportunité de voir les fantômes des défunts aventuriers ayant échoués à s'emparer de la relique. Il est donc possible d'éviter de reproduire la même erreur qu'eux, mais cela indique également que vous n'êtes pas le premier à être arrivé jusqu'ici...