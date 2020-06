Pathfinder Kingmaker débarque bientôt sur consoles : Tout ce qu’il faut savoir

Après une sortie sur PC en 2018, le CRPG de Owlcat Games est annoncé sur consoles pour le 18 août prochain. A l’occasion d’un événement en ligne organisé par Koch Media France, nous avons pu assister à une présentation et poser quelques questions.

On rappelle que le titre est une adaptation du jeu de rôle papier du même nom. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre article donnant un bon avis sur la version PC.

Pathfinder Kingmaker Definitive Edition sur PS4 et Xbox One

A l’image d’un Divinity Original Sin avec lequel il partage de nombreux points communs, Pathfinder Kingmaker aura donc droit à sa « Definitive Edition ». Cela permettra au jeu de rôle de s’étendre sur PS4 et Xbox One, mais aussi de proposer un patch pour la version PC.

Bonne nouvelle tout de même, cette version complète contiendra les six DLC sortis sur PC. Bien évidemment, le jeu a subi un gros travail d’adaptation afin de le rendre le plus confortable possible sur consoles. D’après ce que nous avons vu à travers des phases de gameplay, cela semble être correct sans pour autant égaler le duo clavier/souris. L’interface a aussi subi beaucoup de changements puisque le soft est tout même très complet et possède énormément d’informations.

En outre, les developpeurs ont implémenté le mode tour par tour, créé à la base par des fans via un « mod ». Les combats se déroulant en temps réel (avec la possibilité d’activer une une pause active) cette nouvelle fonctionnalité apparemment très populaire était donc une évidence.

Version Switch ? Next-Gen ? Cross-Save ?

Histoire de rentrer un peu plus dans les détails, nous avons posé quelques questions durant la présentation. Première chose à savoir, il ne sera pas possible d’effectuer de rotations avec la caméra comme sur PC, de plus il ne sera pas possible de transférer sa sauvegarde de la PC sur consoles et vice versa (comme pour la version Switch de Divinity Original Sin 2). Autrement dit pas de cross-save.

Nous avons également demandé s’il pensait à une sortie sur Switch et sur les consoles nouvelle génération. En ce qui concerne la console de Nintendo, rien n’est encore prévu mais la porte n’est pas totalement fermée. En revanche, d’après ce que l’on a compris, il ne faut pas espérer une version PS5 et Xbox series X de sitôt.

On précise tout de même que Owlcat n’est pas un gros studio et que le travail à réaliser sur ce genre de RPG permet d’en faire profiter le plus grand nombre. D’ailleurs, les fans ont plus qu’aprécié le titre d’après les nombreux retours. Pour preuve, une seconde campagne de financement sur Kickstarter très fructueuse a permis au studio de rempiler pour un second volet Pathfinder : Wrath of the Righteous.

Si vous aimez les aventures à la Divinity ou à la Baldur’s Gate, on ne peut que vous conseiller de foncer pour Pathfinder Kingmaker qui sortira donc le 18 août prochain sur PS4 et Xbox One.