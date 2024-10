La Paris Games Week ouvre ses portes cette semaine, voici les jeux qui seront jouables sur le salon français

Les jeux jouables à la Paris Games Week 2024

La Paris Games Week est forcément moins riche en nouveautés que la Gamescom, mais le salon permet tout de même au public français de tester de nombreux jeux, avec quelques titres qui devraient attirer pas mal de monde. On pense notamment à Monster Hunter Wilds qui sera jouable sur place et qui devrait créer une longue file d’attente. Mais il ne sera pas le seul, et cette année, le stand Made In France est particulièrement bien rempli.

Voici une liste non-exhaustive des jeux que vous pourrez retrouver à la Paris Games Week 2024 :

Stand Xbox

Call of Duty: Black Ops 6

Forza Motorsport

Dragon Age: The Veilguard

Marvel Rivals

The First Berserker: Khazan

Life Is Strange: Double Exposure

EA Sports FC 25

Minecraft Dungeons

Stand PlayStation

Astro Bot

Stand Nintendo

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Luigi’s Mansion 2 HD

Mario vs Donkey Kong

Super Mario Bros Wonder

Paper Mario: La Porte Millénaire

Princess Peach: Showtime !

Super Smash Bros Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

Splatoon 3

Stand Arc System Works

Double Dragon Revive

Guilty Gear Strive (Switch)

Hunter X Hunter Nen Impact

Stand Bandai Namco

Dragon Ball Sparking Zero

Little Nightmares III

Unknown 9 Awakening

Tekken 8

Stand Capcom

Monster Hunter Wilds

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

Dead Rising Deluxe Remaster

Street Fighter 6

Kunitsu-Gami: Path of the Godess

Ace Attorney Investigations Collection

Stand Plaion

Farming Simulator 25

Let’s Sing 2025

Kingdom Come: Deliverance II

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai

Sonic X Shadow Generations

Two Point Museum

Stand Ubisoft

Star Wars Outlaws

Just Dance 2025

Stand Made in France

30Birds

Beast

Big Helmet Heroes

Crown Gambit

Cryptical Path

Exographe

Flint : Treasure of Oblivion

Gloomy Eyes: The Game

GT Manager

HyperCore : Rhythm Bullet Hell

Kosmocean, The Endless Sea

Les Fourmis

Les Schtroumpfs : L’épopée des Rêves

Looking for Fael

Los Pingheros

Machinika Atlas

Maliki : Poison of the Past

Memoriapolis

Orbital Dance

Otherskin

Project Tower

Quadricolor : Ultra Sentai Color Ranger

Randomice

Space Adventure Cobra – The Awakening

Symphonia

Toads of the Bayou

TRYP FPV : The Drone Race Simulator

Vestiges: Fallen Tribes

Warhammer 40 000 : Space Marine II

Tout savoir sur la Paris Games Week

Pour rappel, cette Paris Games Week ouvrira ses portes le 23 octobre et va s’étaler jusqu’au 27 octobre (de 10 heures à 19 heures). Comme tous les ans, le salon aura lieu au Parc des expositions Paris Expo à Porte de Versailles.

Si vous souhaitez planifier au mieux votre visite, un plan complet du salon est déjà disponible sur le site officiel de l’événement. Cela vous aidera à repérer les différents stands afin de ne pas vous perdre, et aller au plus vite tester les jeux qui vous intéressent le plus. La billetterie en ligne est encore disponible si vous n’avez pas encore acheté votre ticket d’entrée.

Si vous êtes sur place dès ce mercredi 23 octobre, vous croiserez certainement sans le savoir une partie de notre équipe, qui sera sur place pour vous faire part de ses impressions (n’hésitez pas à nous passer un coucou si vous nous reconnaissez !).