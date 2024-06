Parcel Corps, une satire arcade de livraison à vélo, sortira le 3 septembre sur consoles et PC

Un futur uber hit ?

L’intrigue de Parcel Corps se déroule sur New Island, où les entreprises en passe d’être parmi les plus puissantes de la vile sont des sociétés de coursiers à vélo. À nous de choisir entre Wallaby Wheelers, East Coast Couriers ou Das-la Poste, pour devenir le roi de la course en freelance.

Faire plier la concurrence n’est pas tout à fait le but de ce Crazy Taxi version bicycle puisque Rich Villainé, un PDG d’une compagnie pétrolière sans scrupule au nom subtil, menace l’existence de nos chers coursiers. Des livraisons de toutes sortes seront demandées afin de contrôler les neufs régions de New Island et ainsi bousculer le plan de cet infâme Rich.

Le tout est servi avec un gameplay assez arcade en dérapant, en slidant sur des barrières ou même en effectuant des wall ride sur différents panneaux, containers et autres surfaces disponibles. Et avec un cel shading qui n’est pas non plus sans rappeler la vibe des Jet Set Radio, le côté arcade ressort encore davantage.

Nous l’avons mentionné, l’univers du jeu est construit sur un ton parodique. Ainsi, les influenceurs, les politiques, les technologies et évidemment les petits boulots, beaucoup d’éléments de notre société passe sous le scope de la satire, de quoi possiblement nous décrocher quelques sourires.

Parcel Corps est donc attendu le 3 septembre 2024 sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series.