Paper Zelda : Un trailer de fans qui fait rêver

Alors que les rumeurs battent leur plein concernant les différents jeux Mario qui pourraient arriver sur Switch, on pense surtout à la licence Paper Mario que l’on aimerait bien revoir après une longue absence. Et si cette univers était appliqué à celui de The Legend of Zelda ? C’est ce l’on vous propose d’observer aujourd’hui avec Paper Zelda même si rien n’est officiel.

Un hommage à la série Zelda

Nous devons ce superbe « faux » trailer à 64 Bits, un groupe composé de trois animateurs talentueux venu des Pays-Bas. En plus de présenter ce que donnerait la licence The Legend of Zelda avec un look à la Paper Mario, la vidéo est également un bel hommage aux différents opus de la série. La lune de Majora’s Mask, la joute sur le pont de Twilight Princess…, et bien d’autres moments forts de la franchise que les fans reconnaîtront sans mal.

Avec une licence souvent considérée (à tord ou à raison) comme un RPG, ce bref aperçu nous donne quand même l’impression que ces mécaniques serraient parfaites pour un Link en papier. On espère que ce trailer donnera des idées à Nintendo.