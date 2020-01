Overwatch : le nouvel an lunaire est disponible maintenant

Pour célébrer l’année du rat, Overwatch revient avec son événement lunaire annuel ! De nouveaux skins sont disponibles pour cet événement, mais pas de communication particulière sur un mode PvE. On suppose qu’une nouvelle map pour le mode capture du drapeau peut voir le jour cette année.

Vous aurez l’occasion de débloquer les cosmétiques que vous n’avez pas pu débloquer les années précédentes. 3 skins légendaires ont déjà été dévoilés, ceux de Sombra, Lùcio, et Moira ainsi qu’une jolie entrée en scène pour Hanzo. Tout comme la féerie hivernale, des défis hebdomadaires seront probablement proposés pour débloquer du contenu exclusif.

