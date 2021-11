Opportunity : Le studio Dimanche Corp nous détaille les particularités de son jeu spatial

Après s’être attaqué au picross canin Puppy Cross, Dimanche Corp part à la conquête spatiale avec Opportunity, un nouveau projet édité par Shiro Unlimited. Le jeu était présent lors de notre dernière édition de l’AG French Direct de cet automne, afin de détailler un peu plus son concept.

Explorez Mars grâce au rover perdu

Lola Guilldou et Samuel Perrotet du studio Dimanche Corp nous présentent donc ce jeu d’exploration narratif où l’on va contrôler le fameux rover de la NASA en mission sur la planète Mars.

Ici, le jeu tente d’imagine l’aventure du petit robot après sa perte de communication avec la planète Terre, avec des objets à récolter qui lui permettront peut-être de reprendre contact.

On traversera alors des environnements arides et dangereux, tout en en apprenant un peu plus sur la planète rouge via l’étude de son environnement. Une encyclopédie sera d’ailleurs là pour parfaire vos connaissances sur le planète, grâce à des photos que vous aller récolter, mais quelques libertés seront prises pour surprendre.

Opportunity sortira en 2022 sur PC. Vous pouvez d’ores et déjà ajouter le titre à votre liste de souhaits Steam.