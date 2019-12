On parle souvent de smartphone flagship, mais peu de smartphone gaming. Ce type de téléphone se démocratise petit à petit avec de belles propositions : le ROG de Asus, le Play de honor ou encore le Black Shark 2. Nous vous avons d’ailleurs parlé à l’occasion d’un test de ce dernier, toujours disponible sur le site.

La marque au requin revient d’ailleurs en fin d’année avec une version améliorée de son téléphone, nommée sobrement le Black Shark 2 Pro. Nous avons eu la bête en main, c’est maintenant l’heure du verdict !

A l’occasion de ce test, nous avons reçu le Black Shark 2 Pro avec ses manettes dédiées, ainsi que sa coque prévue pour tenir celles-ci. Concernant le prix, il faudra compter 599 € pour le smartphone seul, et ajouter 90 € pour les manettes ainsi qu’un support externe, pratique si vous souhaitez jouer telle une Switch avec une manette séparée. Tout cela est bien entendu disponible sur le store officiel de la marque.

Confort et prise en main

Tout comme pour son prédécesseur, le premier contact avec le Black Shark 2 Pro est vraiment plaisant. Le packaging de l’édition que nous avons reçue est du plus bel effet, avec un coffret donnant vraiment un aspect luxe à l’ensemble. Au déballage, découvre le coloris de notre téléphone, empruntant ici une teinte argentée et bleutée du plus bel effet. Certains n’aimeront pas l’aspect chromé de l’ensemble, mais nous l’avons plutôt apprécié. De nombreux coloris sont d’ailleurs disponibles, et nous avons pour le coup eu un petit faible pour les très « Iron Man » Bleu victoire et Lava Orange.

Du côté des manettes, rien n’a véritablement changé, on retrouve une première dotée d’un stick analogique et de boutons, tandis que la seconde fait la part belle au cercle tactile. Elles fonctionnent pour le coup au poil, et répondent très bien tout en étant dotées d’une bonne batterie.

Caractéristiques du Black Shark Pro 2

Du côté des caractéristiques, on se retrouve avec véritablement une version plus de ce que l’on retrouvait déjà avec le Black Shark 2 pro :

Écran : Amoled 6,39 pouces

Amoled 6,39 pouces Processeur : Snapdragon 855+

Snapdragon 855+ Mémoire vive : 12 Go de Ram

12 Go de Ram Mémoire de stockage : 128 Go ou 512 Go

128 Go ou 512 Go Port USB-C

Technologie de refroidissement liquide

Batterie : 4000 mAh

Un smartphone gaming pour tous

Au final, on se retrouve avec un ressenti global assez similaire à son homologue. Le Black Shark 2 pro est un téléphone lourd, où pour le coup le confort de son dos n’est pas le top du marché. On retrouve des soucis assez similaires comme l’impossibilité de recharger son téléphone en jouant à cause des manettes. Concernant cet aspect, on peut féliciter la marque de proposer un support pour les manettes permettant de résoudre le souci.

Mais que ce soit en terme d’utilisation au quotidien ou en gaming, le Black Shark 2 Pro fonctionne du feu de dieu. La possibilité de switcher instantanément vers l’UI spécifique fonctionne toujours aussi bien, et que ce soit sur du PUBG Mobile ou du Call of Duty, on a rien à reprocher au téléphone concernant cette partie-là.

Du coup si vous cherchez un téléphone où vous passerez votre temps à jouer, le Black Shark 2 Pro est tout trouvé pour vous. Par contre, la conception de l’ensemble restreint, tout comme avec le ROG d’Asus et ses GameVice qui restreignent une utilisation gaming pour certains types de jeux. Cela reste un détail car le téléphone fonctionne parfaitement uniquement en tactile.