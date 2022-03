Oddventure

Oddventure est un JRPG développé par Infamous Rabbit et édité par Pineapple Works. Puisant ses inspirations dans les licences Earthbound et Mother, ce titre raconte les mésaventures de Charlie, une adolescente nihiliste et rebelle sujette à des accès de colère et très maladroite sur le plan social, qui doit chercher un moyen de s'échapper du royaume de Luxia, un monde issu des contes de fées des frères Grimm, tout en retrouvant son frère Bonzo.