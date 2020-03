On l’apprend de la part de Team17 « en personne », une nouvelle itération de la franchise de jeux Worms est en développement et devrait arriver rapidement.

Un nouveau Worms

C’est via un tweet et une petite vidéo que l’éditeur et développeur Team17 nous apprend qu’un nouveau Worms arrivera cette année. On nous demande alors de nous préparer à jouer à Worms « comme nous n’y avons jamais joué auparavant »

INCOMING! Get ready for Worms like you’ve never played before! Things are getting real in 2020 – more details coming soon… pic.twitter.com/pgzXhUmFiX — Worms (@WormsTeam17) March 9, 2020

De plus amples détails nous sont promis pour bientôt. En attendant, plus qu’à faire preuve d’un peu de patience, le titre arrivant visiblement dans quelques mois tout au plus. Pour rappel, le dernier opus en date, Worms WMD, date de 2016.