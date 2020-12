Notre avis sur les Gunnar Enigma, Assassin’s Creed : Valhalla Edition

Il est indéniable que l’on passe de plus en plus de temps devant tout type d’écran. Que ce soit pour le travail, le divertissement ou bien pour des activités quotidiennes telles que des démarches administratives, l’impact des écrans sur nos yeux est devenu une préoccupation de plus en plus importante. C’est là que le marché des lunettes anti-lumière bleue s’est engouffré pour répondre à un besoin de protection.

Comme le souligne l’Agence National de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, la lumière bleu émise par les LED peut être nocive pour la vue et le sommeil. Ainsi, les lunettes anti-lumière bleue comme les Gunnar Enigma, Assassin’s Creed : Valhalla Edition peuvent être un outil de précaution limitant ces nuisances. Le mieux afin d’en attester est d’essayer soi-même. C’est ce que nous avons fait pendant près de deux semaines et nous vous livrons notre verdict sur cette paire aux couleurs de la célèbre licence d’Ubisoft.

Un éblouissement réduit

En tant que rédacteur chez ActuGaming, nous sommes confrontés en permanence aux écrans d’ordinateurs, de smarthphones, et de télévisions. Entre l’écriture d’articles, les sessions de jeu et le divertissement, il n’y a pas mieux pour tester l’efficacité de ces lunettes anti-lumière bleue dans des conditions « extrêmes » dirons-nous. C’est encore plus vrai aujourd’hui avec les consoles de salon qui mettent encore plus en avant la technologie HDR qui peut être très éblouissante.

Ainsi, nous avons clairement senti une différence lorsque nous alternions entre plusieurs heures de Godfall sur PS5 (sur une TV 4K avec le HDR activé) avec ses graphismes très clinquants, et le travail sur ordinateur. Même si les modes nuits sont de véritables cadeaux, on n’échappe évidemment pas aux maux de tête en fin de journée. Sur de longues périodes, on ressent donc clairement une amélioration avec une vision plus adoucie. De plus, le filtre ambré sur les verres est bien moins embêtant que ce que l’on imaginait au départ. Ce teint jaunâtre ne trahit ainsi pas les couleurs. Il réduit agréablement l’intensité de la lumière et cela se constate en un clin d’œil en portant puis en enlevant les lunettes.

Confort et Design

Les Gunnar Enigma, Assassin’s Creed : Valhalla Edition propose donc :

Les lunettes

Une boîte de rangement aux couleurs d’Assassins’s Creed Valhalla

Un étui de poche en tissu microfibres

Un chiffon de nettoyage en tissu microfibres

En matière de design, la monture offre quelque chose d’assez simple mais efficace. Les contours noirs et les motifs verts aux couleurs d’Assassin’s Creed Valhalla donnent un look assez plaisant même si l’on n’est pas un fan de la licence. Mieux encore, Gunnar a réussi a créer un style qui ne parle pas uniquement aux gamers et pourra taper dans l’oeil de n’importe qui.

En ce qui concerne le confort, nous sommes également agréablement surpris. Même pour quelqu’un comme moi qui n’a jamais porté de lunettes de vue, je n’ai ressenti aucune gêne. Pas de douleur au niveau du nez même en les portant plusieurs heures d’affilée grâce à sa structure assez légère. Enfin, aucun problème non plus pour ce qui est du champ de vision, bien que l’on remarque la monture aux extrémités, elle n’obstrue aucunement le champ de vision.

En conclusion

Bien que l’on puisse être dubitatif concernant l’efficacité des lunettes anti-lumière bleue, nous avons clairement ressenti un meilleur confort visuel en portant les Gunnar Enigma, Assassin’s Creed : Valhalla Edition. La marque a de plus un assez bon passif pour que l’on puisse investir sans crainte dans une optique de précaution. A fortiori si vous passez beaucoup de temps devant les écrans. De plus, le design est assez joli et ne force pas le trait sur l’aspect « gamer ». Evidemment, le sceau Assassin’s Creed n’est pas nécessaire dans le choix d’une paire de ce genre mais cela peut être un bon moyen de joindre l’utile à l’agréable en ayant une belle pièce de collection. Plus important encore, ces lunettes se portent sans gêne pendant plusieurs heures.