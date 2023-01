Nintendogs : Vers un retour de la série sur mobiles ?

Nintendo n’aura pas réussi à faire de tous ses jeux mobiles des succès, mais ceux qui y sont parvenus sont aujourd’hui de vraies machines à billets à verts, comme Mario Kart Tour ou encore (et surtout) Fire Emblem Heroes. Autant dire que cela valait sans doute le coup de subir quelques échecs et de continuer à poursuivre dans cette voie, avec d’autres licences qui pourraient mieux s’adapter au monde du marché mobile. Comme Nintendogs, par exemple. C’est en tout ce que ce laisse penser un brevet déposé par Nintendo, relayé via Reddit.

NintendogGO

Nintendogs sur mobiles semble tellement être une évidence que l’on a du mal à comprendre pourquoi cela n’existe pas déjà. Nintendo n’a pas encore confirmé travailler sur cette possibilité, mais un brevet déposé aux Etats-Unis peut laisser penser le contraire.

Sur ce dernier, on y voit plusieurs schémas d’une application qui permettrait de placer un objet ou un personnage dans un décor réel, façon réalité augmentée. Puisque l’illustration montrée en exemple n’est autre qu’un chien, on fait vite la connexion avec Nintendogs et ce à quoi un potentiel jeu mobile pourrait ressembler.

Rappelons encore que rien n’indique que ce brevet concerne un jeu Nintendogs sur les plateformes mobiles, même si l’on a ici de gros indices. Attendons une officialisation de la part de Nintendo avant de s’extasier à l’idée de retrouver des boules de poils à s’occuper sur nos smartphones.