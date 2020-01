Nintendo Wii : C’est la fin des haricots pour la console !

Disponible à la vente depuis 2006, la Nintendo Wii a depuis fait un chemin considérable. Véritable carton planétaire, avec plus de 100 millions d’exemplaires distribués à travers le monde, elle aura su marquer sa génération, en proposant pourtant des capacités techniques très limitées en comparaison aux supports lui ayant fait concurrence dans le même temps.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le dernier jeu sorti dessus date de l’an passé, un certain Just Dance 2020, et pourtant la console semble éteinte depuis longtemps. Cela dit, une page s’apprête à se tourner définitivement.

Une page se tourne… Enfin !

Alors que la production de la machine aux 100 millions est arrêtée depuis 2013, cela n’a pas empêché certains éditeurs de prévoir de nouvelles sorties jusqu’en 2019. Surprenant, il est vrai, et pourtant il faut avouer qu’elle aura marqué toute une génération, en renforçant l’idée générale selon laquelle Big N aime à proposer de nouvelles façon de jouer, plutôt que de plancher sur la puissance technique de ses consoles.

Sachez qu’aujourd’hui encore, au Japon exclusivement, il est possible de faire réparer sa Wii par le service de Nintendo prévu à cet effet. Ledit service étant, bien évidemment, sur le déclin depuis un bon moment, les sorties s’étant raréfiées jusqu’à disparaître, et ce depuis 2013 on le rappelle.

Et la firme de Kyoto vient d’annoncer, via son site officiel, que les réparations de Wii n’allaient plus durer. En effet, et il fallait s’y attendre, le service fermera ses portes le 31 mars prochain. En cause, du moins c’est ce que Big N pointe du doigt dans son communiqué, une difficulté à conserver certaines pièces nécessaires aux réparations récurrentes de la console. Quoi qu’il en soit, une page se tourne, quatorze ans après sa sortie.