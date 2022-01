Switch : Nintendo France fait le point sur les chiffres, la console rattrape la Wii

La Switch, la dernière console de Nintendo, a effectué ses meilleurs ventes ces deux dernières années. Son succès est indéniable, et son marathon ne fait que commencer. Philippe Lavoué, le directeur de Nintendo France, s’est exprimé sur le Figaro pour discuter du passé, des chiffres, et du futur de la Nintendo Switch. La console va bientôt avoir 5 ans, et sa courbe de vente est loin d’être sur le déclin.

On veut des chiffres

La Wii, qui était déjà un énorme succès en France, s’est vendue à 6,3 millions d’exemplaires. Pour la Switch, après 5 années d’activité (qu’on n’a sincèrement pas vu passé), on arrive bientôt au même constat, et surtout aux mêmes chiffres de ventes !

« La base installée de la Switch en France est désormais de 6,1 millions d’exemplaires […] Elle dépassera les scores de la Wii d’ici le printemps, et nous visons un total de 7 millions de ventes d’ici la fin 2022. Ce serait une performance historique »

Ces propos, tenus par Philippe Lavoué, sont lourds de sens quand on comprend les chiffres astronomiques de la Switch, qui ne cessent de grimper. Malgré des critiques concernant les Joy-Con, les serveurs, et parfois le choix du catalogue, la Switch n’en démord pas, et reste au sommet des ventes de consoles.

Mais cela s’explique en grande partie grâce au catalogue familial, qui permet aux jeux de Nintendo de parler à un large public. Quand on voit la folie qu’a été Animal Crossing : New Horizons, avec 7 millions d’exemplaires vendus en Europe, cela explique bien des choses.

En 2021, concrètement, c’est près d’1,3 millions d’exemplaires vendus, la meilleure année de la console d’après Nintendo France, et aussi la console la plus vendue chez nous en 2021 selon l’étude de Ludostrie. Et pour résumer depuis 2017, Philippe Lavoué détaille les ventes suivant le modèle de la console. La Switch classique s’est vendue à 4,9 millions d’exemplaires, contre 943 000 ventes pour la version Lite, et 221 000 ventes pour la dernière de la bande : la Switch OLED.

Une chose est sûre, la dernière console de Nintendo n’a pas fini de se vendre et de plaire au plus grand nombre.