Nintendo termine sa célébration des indés avec quelques annonces en plus dont la sortie surprise de Sports Story

Pour bien terminer l’année et nous rappeler que même si beaucoup de AAA seront sous le sapin cette année, les jeux indépendants ont toujours une grande place dans l’industrie, Nintendo a souhaité mettre en avant plusieurs jeux lors de showcases miniatures. Hier, Afterimage et Melatonin étaient à l’honneur, et on attendait de savoir si le constructeur allait nous réserver une belle surprise pour la dernière émission. Ce fut le bien le cas avec une sortie inattendue, ou presque.

Sports Story est enfin là

On se demandait effectivement où était passé Sports Story. Le jeu était prévu pour ce mois de décembre mais aucune date à l’horizon. Nintendo se réservait en fait cette annonce pour clôturer son calendrier de l’avent des jeux indépendants, puisqu’on a appris que Sports Story était disponible, là, maintenant, sur l’eShop.

Sea of Stars était également présent via son compositeur Yasunori Matsuda. Le célèbre artiste nous a expliqué pourquoi il avait rejoint le projet, en nous rappelant que le titre était toujours prévu pour l’année 2023.

Parmi les autres annonces de cette dernière émission, on retiendra que le shooter roguelite Dust & Neon sortira également sur Switch en plus du PC en début d’année prochaine. Le jeu d’aventure post-apocalyptique Undying sortira quant à lui sur Switch au printemps 2023.