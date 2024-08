Nintendo affiche des résultats à la baisse, malgré 143,42 millions de Switch vendues

Les ventes ralentissent de manière nette

Durant la période allant du 1er avril au 30 juin dernier, la Nintendo Switch s’est vendue à 2,1 millions d’exemplaires, ce qui est certes mieux que lors du dernier trimestre de l’année fiscale précédente (1,9 millions), mais surtout moins bien qu’il y a un an à la même période (3,91 millions). Ce qui s’explique facilement par le fait qu’il y a un an, la console était portée par la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Dépasser la Nintendo DS, qui a encore une dizaine de millions de ventes d’avance, n’est pas impossible, mais cela sera plus poussif que prévu. Surtout avec une nouvelle console qui sera présentée dans les prochains mois, qui devrait freiner considérablement les ventes de la Switch. Le groupe maintient pourtant ses prévisions en annonçant plus de 13 millions de Switch qui seront vendues au cours de cette année fiscale, ce qui lui permettrait de de s’aligner sur la console portable.

Toujours est-il qu’au-delà de cela, ce sont aussi les ventes de jeux Switch qui sont à la traîne d’une année à l’autre (41,3 %), entraînant ainsi une chute naturelle dans le cours de l’action de l’entreprise. N’allons pas enclencher la sonnette d’alarme non plus : ces résultats restent malgré tout remarquables pour une console en fin de vie et Nintendo a connu des temps bien plus difficiles que cela, notamment avant la pandémie.

Le point sur les ventes de jeux Switch

Le constructeur a également mis à jour son top 10 des jeux les plus vendus de la console, et il ne bouge pas d’un iota :

Mario Kart 8 Deluxe : 62,9 millions Animal Crossing: New Horizons : 45,85 millions Super Smash Bros. Ultimate : 34,66 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 32,05 millions Super Mario Odyssey : 28,61 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 26,35 millions Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 25,29 millions Super Mario Party : 20,84 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 20,80 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,61 millions

On apprend aussi que Paper Mario: La Porte Millénaire est millionnaire avec 1,76 millions d’exemplaires vendus, tandis que Luigi’s Mansion 2 HD affiche 1,19 millions de copies écoulées, soit une performance assez similaire à la sortie du jeu sur 3DS (mais avec un parc installé nettement moins grand).