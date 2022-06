Nintendo compte encore plus investir dans le cinéma avec deux nouvelles sociétés, dont Nintendo Studios

Ce n’est désormais plus un secret, Nintendo a des envies de cinéma, et l’arrivée sur grand écran d’un film Super Mario Bros par le studio Illumination (Les Minions, Moi, Moche et Méchant) le prouve. Shigeru Miyamoto avait exprimé ce désir encore plus clairement l’année dernière, où il pensait que Nintendo devrait créer plus de films autour des ses licences, et un nouveau pas dans cette direction a été fait aujourd’hui, puisque deux dépôts de marque laissent entendre que le constructeur passe à la vitesse supérieure sur ce marché.

Encore plus de films Nintendo dans les tuyaux ?

There are copyright records for the Illumination Mario movie, which have the expected companies listed, but there's also new companies: "Nintendo Studios, LLC" and "M Brothers Productions, LLC". Guessing these are the studios Nintendo will be listing their movies under pic.twitter.com/IydjzrkLyH — MichaelO2000 (@MichaelO2k) June 6, 2022

Deux nouvelles sociétés en lien avec Nintendo ont été repérées par MichaelO2k sur le site américain des droits d’auteur, à savoir Nintendo Studios LLC et M Brothers Productions LLC.

Le nom de Nintendo Studios LLC fait forcément écho à celui de PlayStation Studios LLC, qui s’occupe d’adapter les licences PlayStation sur petit et grand écran. On pourrait donc y voir ici la naissance d’une division Nintendo qui se concentrerait sur les adaptations, et s’il y a besoin de toute une société pour cela, on imagine facilement que le film Mario ne sera qu’une première étape.

Pour le moment, aucune de ces deux sociétés n’est créditée sur le film Super Mario Bros, qui affiche seulement les mentions de Nintendo of America, Nintendo Co Ltd, Illumination Entertainment et Universal Pictures, comme le souligne VGC. Mais M Brothers Productions pourrait être rattaché au film Mario prochainement, et ne fonctionner que pour les films avec le moustachu (s’il y en a plusieurs).

On vous laisse maintenant parier sur les potentielles adaptations de jeux Nintendo en série et au cinéma, en espérant tout d’abord que ce premier film d’animation Mario tienne ses promesses.