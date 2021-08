Nintendo organisera un nouvel Indie World dès demain à 18 heures

La Gamescom approche, et les éditeurs commencent à se manifester avec l’organisation de conférence pour l’événement, comme la présentation de Xbox planifiée pour le 24 août. Nintendo compte cependant prendre un peu d’avance avec un nouvel Indie World, qui vient tout juste d’être annoncé.

Une présentation pre-Gamescom

Pas besoin d’attendre la Gamescom ici, puisque Nintendo va présenter son prochain Indie World dès demain 11 août à 18 heures pétantes, avec une présentation qui devrait durer une vingtaine de minutes.

Comme d’habitude, on aura droit à le présentation de nombreux jeux indépendants qui sortiront sur Switch (et peut-être sur d’autres plateformes), et on évitera de spéculer sur qui sera là et qui ne le sera pas pour éviter de porter la guigne. Mais on pense tous au même jeu, doux comme de la soie.

Rendez-vous dès demain pour suivre tout cela via la vidéo présente dans cet article. Vous retrouverez aussi l’essentiel des informations dévoilées durant cet Indie World directement sur notre site à la fin de l’émission.