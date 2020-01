Pas de Nintendo Direct ce jeudi 9 janvier mais un Pokémon Direct

Alors que tout le monde attend l’annonce du Nintendo Direct de janvier, on apprend que l’on aura un Pokémon Direct cette semaine. Celui-ci se déroulera le jeudi 9 janvier 2020 à 15h30 précisément et nous permettra d’en savoir plus sur l’avenir de la franchise. Que peut-on espérer ?

Et qu’en est-il du Nintendo Direct ?

Pour l’instant, on ne sait pas grand chose de la présentation. La Pokémon Company nous parle de « 20 minutes de nouvelles informations sur Pokémon ». Etant donné la sortie relativement récente de Pokémon Épée et Bouclier, on ne peut pas vraiment supposer un nouvel opus. Il pourrait cependant s’agir de nouveaux contenus pour le jeu ou pourquoi pas, l’annonce d’un spin-off.

Pour ce qui est de l’habituel Nintendo Direct de janvier, rien n’indique que ce Pokémon Direct vient le remplacer. On pourrait donc très bien avoir notre habituelle Direct de début d’année un peu plus tard. L’année passée, rappelons que le Nintendo Direct s’était déroulée le 13 février 2019.

Le Pokémon Direct du 9 janvier se déroulera sur YouTube :