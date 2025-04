Nintendo ajoute Fire Emblem: The Sacred Stones au sein de l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel

De quoi patienter avant l’annonce d’un nouvel épisode

Dès aujourd’hui, il est donc possible de revivre l’aventure Fire Emblem: The Sacred Stones, qui vient s’ajouter à l’abonnement disponible sur Nintendo Switch.

Dans cet épisode sorti il y a plus de 20 ans déjà sur Game Boy Advance, on y découvre l’histoire d’Eirika et Ephraim, deux personnages très populaires au sein de la saga, puisque ces jumeaux étaient aussi présents au casting du dernier Fire Emblem Engage en tant qu’unités Emblèmes. S’il n’est pas l’un des premiers épisodes de la série, cet opus était l’un de ses pionniers en dehors du Japon, après The Blazing Blade.

Tous les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel peuvent donc (re)découvrir cet épisode le temps que Nintendo annonce un nouvel épisode de la série, probablement sur Nintendo Switch 2 d’ici quelques mois ou années.