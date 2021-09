Ninja Issen sort de l’ombre avec un nouveau trailer

A l’occasion du Tokyo Game Show tout juste débuté, l’éditeur CFK et les développeurs de chez Asteroid-J ont partagé une nouvelle bande-annonce pour leur jeu Ninja Issen. Il s’agit d’un ninja-gaiden like 2D, qui n’est pas sans rappeler le très bon Cyber Shadow, et se déroulant dans un univers cyberpunk. N’hésitez pas à faire un tour sur la page Steam du titre.

Ninja-gaiden like

Après avoir été annoncé une première fois en 2020, Ninja Issen est resté discret au point d’être un peu oublié. Finalement, le jeu refait parler de lui avec un nouveau trailer survolté, porté par une bande-son électro de bonne facture et une esthétique rétro inspirée.

Hommage revendiqué aux jeux de ninjas datant de l’époque des consoles 8 bits et 16 bits, Ninja Issen vous propose d’incarner Kiba, un vaurien accusé à tord d’avoir assassiné le grand maître de son clan. Pourchassé par des ninjas désireux de se venger, Kiba est transporté dans un monde qu’il n’a encore jamais vu.

Les développeurs promettent des affrontements dynamiques, du 1 vs 1 aux affrontements contre plusieurs ennemis en même temps. Vous croiserez la route de ninjas, de robots et autres spécimens qui voudront votre mort à chaque instant. Pour vous défendre, Kiba possède un katana pour le combat rapproché et des shurikens pour attaquer à distance.

Votre ninja aura aussi la possibilité de se téléporter, ainsi il faudra combiner vos techniques avec d’autres compétences afin de créer votre propre style de jeu. Pour les combats de boss, le titre semble mettre en avant l’importance des patterns de ces derniers en plus de préciser qu’il sera possible de détruire des parties de boss qui modifieront leurs schémas d’attaques.

Si nous ne disposons toujours pas d’une date de sortie, sachez que Ninja Issen est prévu pour 2021 et devrait être disponible sur Nintendo Switch et PC.