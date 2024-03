La quête de vengeance de Yi débutera dans deux mois

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce titre, il nous invite à suivre le périple de Yi, un ancien héros oublié des dieux et des hommes. Réveillé d’un long sommeil par un enfant humain, celui-ci souhaite plus que quiconque se venger des neuf Sols, les puissants et redoutables dirigeants du royaume « Taopunk » de New Kunlun (univers mélangeant cyberpunk, taoïsme et mythologie extrême-orientale). Pour l’aider à atteindre son objectif, nous devrons explorer en long et en large le monde au style manga qui nous entoure ainsi que maitriser le gameplay inspiré de Sekiro: Shadows Die Twice conçu par les développeurs.

Rendez-vous dans deux mois pour découvrir Nine Sols sur PC.