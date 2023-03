Niantic (Pokémon Go) dévoile la date de sortie de son nouveau jeu façon Tamagochi, Peridot

Depuis Pokémon Go, on ne peut pas dire que Niantic a enchainé les succès. L’échec de Harry Potter: Wizards Unite montre que la formule du jeu en réalité augmentée ne fonctionne pas bien avec toutes les licences, et la relative discrétion de Pikmin Bloom le prouve une nouvelle fois. Alors le studio en revient à ses premiers amours avec un nouveau jeu centré sur de petites créatures toutes mignonnes, mais cette fois-ci avec un concept plus proche du Tamagochi. Peridot vous demandera de vous occuper de votre propre petit monstre très prochainement, puisqu’on découvre aujourd’hui la date de sortie du jeu.

Occupez-vous de votre petite créature personnelle

Niantic a visiblement compris qu’il valait mieux attendre les beaux jours avant de demander au public d’aller prendre l’air le téléphone à la main. C’est pourquoi Peridot prévoit de sortir le 9 mai prochain sur l’App Store et sur le Google Play Store, et les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Mais Peridot, c’est quoi ? C’est un jeu en réalité augmentée qui vous demande de prendre soin de Dots, des créatures magiques dont il va falloir s’occuper régulièrement, comme un Tamagochi. On nous promet que chaque Dot est unique, même s’ils disposent d’archétypes prédéfinis. On pourra les personnaliser à notre goût avec des accessoires, mais il faudra bien veiller à les nourrir et à jouer avec eux, bref, des vrais petits animaux de compagnie virtuels.

Peridot sera disponible sur les plateformes Android et iOS.